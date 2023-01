Guardiaparco per controllare le zone di caccia: “Tante segnalazioni di spari vicino alle case”

Le immagini di una volpe uccisa dai cacciatori nella zona della Serra sta correndo sui social. Compare anche sul profilo del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, che con un laconico “Perché?” esprime il suo sconcerto di fronte al fatto. L’uccisione risale, si apprende, a ieri. Per segnalare il fatto, la carcassa è stata portata ai Carabinieri da un residente della Serra (insospettitosi per alcuni spari), che ne ha condiviso alcuni scatti con indignazione sui social network; ma sparare alla volpe, non tutti lo sanno e non è fantascienza percepirla come cosa non concessa, si può, è lecito (dal 1° ottobre al 30 gennaio, recita il calendario venatorio regionale 2022/23); il residente ha altresì espresso perplessità sulla distanza tra cacciatori in azione e paese.

Il tema della distanza tra pratica venatoria e luoghi abitati viene confermato dal primo cittadino Paoletti. “Ho ricevuto molte segnalazioni relative a spari vicino alle case, in particolare dalla zona della Rocchetta, al confine tra i comuni di Lerici e Ameglia. Prossimamente istituiremo un servizio di guardiaparco comunali, figure rese idonee attraverso un corso organizzato a suo tempo dal Parco del Magra, che saranno il nostro occhio all’interno dei territori di caccia, anche per quanto concerne situazioni di spari troppo vicino alle case”, spiega il sindaco, precisando altresì che “come in ogni ambito, la gran parte dei cacciatori sono persone serie, ne ho anche nella mia maggioranza, e con molti abbiamo sviluppato importanti collaborazioni sotto il profilo della riqualificazione ambientale”.

