I sindaci di Mentone e Sanremo uniti per la sostituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale

Mentone. Vertice oggi a Mentone tra il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e Yves Juhel, Presidente della CARF (Comunità di agglomerato della Costa Azzurra).

L’incontro vuole porre le basi per la costituzione di un Gect (gruppo europeo di cooperazione territoriale), ovvero un organo

giuridico che permetta lo sviluppo di una collaborazione tra i territori. I Gect, infatti, sono stati creati per favorire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali e consentono ai partner di attuare progetti comuni, condividere conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale in diversi ambiti quali ambiente, infrastrutture, viabilità, servizi pubblici, partenariati economici, turistici e culturali.

