Il libro “Se il fascismo va di moda, l’estremismo di destra ed i giovani” presentato alla Cgil

Lunedì 23 gennaio, alle 17, nella sala Di Vittorio della Cgil spezzina, Via Bologna 9, si terrà la presentazione del libro “Se il fascismo va di moda, l’estremismo di destra ed i giovani” di Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo, Futura Editrice. Una gran quantità di giovani, nel nostro Paese, milita in movimenti che si richiamano alle ideologie nazifasciste. Si può ormai dire che l’estremismo di destra permea ogni ambito di vita e di interesse di un numero sempre più elevato di soggetti – moda, musica, volontariato, (anti)femminismo, sport, arte e persino cultura –, in un crescendo di “cieca militanza” dalla quale, una volta entrati, è difficile uscire. Un fenomeno pieno di contraddizioni che tendiamo a sottovalutare, nonostante il continuo ripetersi di gravi fatti di cronaca. Il libro di Ghiglione e Isoppo analizza dati ed elementi di questo consenso, le dinamiche di “affiliazione” e anche, per converso, l’impegno dei tantissimi esponenti delle nuove generazioni – veri e propri partigiani 4.0 – impegnati ogni giorno, troppo spesso nell’indifferenza degli adulti, a difendere la nostra democrazia e nel contempo a custodire i valori della Costituzione nata dalla Resistenza. Modera Beppe Mecconi, saranno presenti le autrici.

