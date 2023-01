Il Roca Team sconfitto al fotofinish ad Istanbul

Principato di Monaco. Una partita difficile, giocata senza risparmio da ambo le parti, ma alla fine il supplementare premia il Fenerbahce che al momento decisivo trova in Guduric ed in Hayes-Davis gli uomini che fanno le giocate decisive, con l’ala americana che inchioda al vetro l’ultimo assalto di Mike James e col serbo che dalla linea della carità mette I titoli di coda alla contesa. Partite così, sempre sul filo dell’equilibrio vengono decise dai particolari, o dalle giocate individuali, e questo match non fa eccezione.

20 pari il primo quarto, coi turchi che partono più ispirati e con Wilbekin, alla fine 21 punti, che inizia a colpire da tutte le posizioni ; ma poi il Roca Team aggiusta la difesa e pareggia. Ed è l’intensità difensiva monegasca che propizia la fuga sul più 13 del secondo quarto, con Alpha Diallo e Outtara, stasera al career-high, 19 punti, che scavano un divario figlio anche di una buona propensione al rimbalzo offensivo, con John Brown III in evidenza.

