Imperia, bambini al freddo. Genitori pronti a protestare sotto il comune

Imperia. Sono sul piede di guerra i genitori della scuola elementare di Borgo San Moro a Imperia a causa delle temperature “glaciali”con cui devono convivere i bambini all’interno della struttura.

«Sono state raccolte ad ora 45 firme per la questione del riscaldamento che non risulta conforme alle normative di legge, essendoci giorni in cui la temperatura arriva a 15-16 gradi invece dei 19 previsti. I genitori ritengono che non sia accertabile una situazione del genere e vogliono portare il problema all’ettenzione delle autorità comunali» commentano le mamme della scuola.

» leggi tutto su www.riviera24.it