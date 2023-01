Imperia, bilancio Polizia Municipale, il sindaco: «Dal 2017 ad oggi diminuiti gli incidenti stradali ma aumentate le sanzioni»

Imperia. Gli agenti di Polizia Municipale «occhi del sindaco sulla città». Così li ha definiti il sindaco Claudio Scajola durante la loro festa che cade oggi, giorno di San Sebastiano. E oggi è anche tempo di bilanci con il Comandante Aldo Bergaminelli che rende noti i numeri dell’attività svolta nel corso dell’anno appena concluso. Sono oltre 47mila le infrazioni al codice della strada sanzionate in un anno con il calo di quasi il 30% degli incidenti.

«Dal 2017 ad oggi sono diminuiti i diversi punti percentuali di incidenti e sono aumentate le sanzioni- spiega il sindaco Claudio Scajola- ma l’obiettivo nostro è fare rispettare le norme, quelle edilizie, quelle ambientali, quelle stradali, quelle di sosta perché facendole rispettare la vita civile è più ordinata e quindi si riesce a dare una città più accogliente ma soprattutto si riesce a garantire più sicurezza. Gli incidenti stradali conferiti sono diminuiti di molto quindi abbiamo un risultato molto positivo nel complesso».

«Il bilancio è molto corposo. La Polizia Locale non fa solo multe – afferma il comandante Aldo Bergaminelli- ma fa anche soprattutto prevenzione. Noi stiamo cercando di operare attraverso il sanzionamento dei comportamenti illegali per diffondere il più possibile la prevenzione. I dati che risultano dalla sinistrosità stradale ci confortano perché gli incidenti sono in diminuzione seppur a livello nazionale ed anche ad Imperia ci sono ancora troppi feriti qualche risultato sta arrivando. Obiettivamente- prosegue il Comandante- siamo pochi nel corso degli anni tra pensionamenti e mobilità e con quota 100 molto personale se n’è andato. Questa amministrazione ha assunto di recente e ha nel programma triennale delle assunzioni la possibilità di immettere un numero di agenti che andranno a sopperire le carenze che si sono verificate

