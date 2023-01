Imperia, gli alpini ricordano il tenente Alessandro Anselmi a 80 anni dalla morte

Imperia. Oggi 20 gennaio gli alpini del Gruppo di Imperia in rappresentanza della Sezione A.N.A. di Imperia si sono trovati in Calata Anselmi a Porto Maurizio davanti alla lapide che riporta la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare insignita al Tenente Alessandro Anselmi del Battaglione Borgo San Dalmazzo del 2° Reggimento Alpini della Divisione Cuneense, per ricordarne la memoria e la morte avvenuta ottant’anni fa, il 20 gennaio 1943, nel corso della terribile battaglia di Nowo Postojalowka.

Alla cerimonia era presenti i nipoti del Caduto, Roberta e Alessandro Anselmi. A Nowo Postojalowka si decise il destino delle due Divisioni Alpine Cuneense e Julia che persero la maggior parte degli effettivi prima del sacrificio finale nella località di Waluiki al termine di quella che è passata alla storia come la”Ritirata di Russia”.

