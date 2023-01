Kiwior all’Arsenal per 25 milioni più bonus: è la cessione più alta della storia del club

Jakub Kiwior lascia lo Spezia un anno e mezzo dopo il suo arrivo. Il difensore polacco, protagonista nella salvezza delle Aquile di Thiago Motta la scorsa stagione e perno della difesa di Gotti in quella attuale, è stato ceduto all’Arsenal per la straordinaria cifra di venticinque milioni, più cinque di bonus, che diventa la cessione più onerosa della storia dello Spezia, triplicando i soldi incassati dal club di Via Melara per la cessione di David Okereke al Brugge.

Solo qualche giorno fa lo Spezia aveva rispedito al mittente un’offerta da poco più di venti milioni del Borussia Dortmund, da tempo sul ragazzo, che dopo la partecipazione al Mondiale con la Polonia aveva aperto ancor di più una corsa internazionale, che sembrava destinata ad andare in porto solo a giugno. Poi l’arrivo dell’Arsenal, diversi giorni fa, e l’offerta irrinunciabile. Kiwior partirà nel week end per Londra, dove si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un lungo contratto fino a giugno 2028, a quasi tre milioni di sterline a stagione. Per lo Spezia si tratta di una plusvalenza monstre, dopo che il polacco era stato acquistato nell’estate 2021 per poco più di due milioni di euro dallo Zilina. Concretizzato, dunque, l’obiettivo della dirigenza spezzina: Kiwior lascerà le Aquile per un top club europeo e lo Spezia aprirà un canale importante con la Premier League, la vera Superlega del calcio europeo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com