Levanto: “Fuga di Mezzanotte”, alla radio a colori, musica di facile ascolto da

Gennaio su RLV andrà in onda ‘Fuga di Mezzanotte’. Un appuntamento con la Grande Musica di facile ascolto, prodotto e trasmesso da RLV La Radio a Colori.

Il programma sarà in onda tutte le sere, tra le ore 23 e mezzanotte.

La prima puntata in onda venerdì 27 gennaio, compleanno di Wolfgang Amadeus Mozart

Venerdì 27 gennaio ricorre il compleanno di Wolfgang Amadeus Mozart (nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756). RLV la Radio a Colori ha scelto questa data per dare il via al “programma che non c’era”. Un formato che all’estero si è sviluppato con successo in varie nazioni europee e nord-americane e che viene definito Lite-Classical.

