Mafia, il M5s ligure contro il ministro Nordio: “Sbagliato allentare la presa sulle intercettazioni”

Genova, “Per combattere le mafie in Liguria serve un impegno costante, quotidiano e potenziato con tutti gli strumenti che ben conosciamo e che hanno peraltro permesso di arrestare (finalmente!) Matteo Messina Denaro“. Lo dichiarano all’unisono tutti i portavoce liguri del M5S.

“Per la Direzione investigativa antimafia, la criminalità organizzata nella nostra regione ha le sue sedi in tutte le province. Come nel resto del Paese, ha imparato a camuffarsi bene, non di rado grazie al colletto bianco, nascondendo la propria identità dietro una facciata borghese e per bene. Ma è all’opera eccome ed è più pericolosa che mai, soprattutto ora che in Liguria stanno per arrivare i miliardi del Pnrr per le grandi opere, che da sempre fanno gola alla criminalità organizzata. Rimandiamo al mittente, dunque, le parole del Guardasigilli e rimarchiamo quanto detto dal presidente Giuseppe Conte ieri in aula: chi oggi combatte quotidianamente contro le mafie rischia di trovarsi con armi spuntate e scarpe da risuolare“, dichiarano il capogruppo regionale Fabio Tosi e il collega di gruppo Paolo Ugolini.

