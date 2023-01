Morto dopo incidente in canoa, domani i funerali laici del 14enne Andrea Demattei

Genova. Si svolgeranno domani in forma civile a Riva Trigoso i funerali del piccolo Andrea Demattei, il 14enne canoista morto per ipotermia dopo esser rimasto, giovedì scorso, un’ora nelle acque gelide del torrente Entella, incastrato tra i rami accumulati sotto il ponte.

Dopo l’autopsia che è stata effettuata ieri la procura ha dato il via libera alla famiglia per procedere con l’ultimo saluto di quanti avevano conosciuto Andrea a scuola e nello sport in particolare quella canoa che purtroppo gli è costata la vita nel tragico incidente nell’ Entella.

