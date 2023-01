Nuoto in acque gelide, doppia medaglia per il sarzanese Simone Olivi

Doppia medaglia per Simone Olivi, atleta sarzanese classe 1967 della Uisp Nuoto Valdimagra, alla quinta edizione dei Campionati mondiali in acqua gelide, manifestazione a cura della IISA (International Ice Swimming Association) tenutasi a Samoëns nell’Alta Savoia, sulle alpi francesi, con la squadra italiana, rappresentata da tredici atleti, che ha conquistato diciannove medaglie. Nella prima giornata Olivi ha portato la prima medaglia della compagine italiana con il bronzo nei 50 dorso; quindi nell’ultima giornata il bronzo nei 50 stile. Ai Campionato mondiali, che si svolgono in acqua con temperatura inferiore ai cinque gradi, l’atleta sarzanese non si è risparmiato, cimentandosi in due staffette e ben otto gare compresi i 500 metri e la gara regina, i 1000 metri. A Simone sono subito arrivati i complimenti della Uisp Nuoto Valdimagra e dei suoi compagni di squadra, che in streaming hanno seguito le sue performance e tifato per lui.

Un’ottima organizzazione e un’assistenza precisa e costante sono stati la chiave per il successo della manifestazione, dedicata a una disciplina che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com