Plusvalenze, assolte Sampdoria e Genoa. Stangata sulla Juve: 15 punti di penalizzazione

Nessuna penalizzazione per Sampdoria e Genova, 15 punti in meno in classifica per la Juventus nella stagione in corso. È la decisione della Corte federale di appello che non solo ha accolto la richiesta di rimettere sul banco degli imputati il club bianconero, ma ha anche aumentato le pene che aveva chiesto il capo della procura Giuseppe Chinè.

Nessuna condanna dunque per Samp, Genoa, Parma, Empoli, il vecchio Novara, Pisa, Pescara e Pro Vercelli, come nel primo procedimento. Chinè aveva chiesto multe di 195mila euro per la Sampdoria e 320mila per il Genoa.

