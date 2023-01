Polizia locale in festa, tutti gli encomi. Cerimonia in Sala Dante

Un’occasione per riconoscere l’impegno quotidiano del Corpo di Polizia municipale che oggi, in Sala Dante alla Spezia, ha festeggiato il 185° anniversario dalla sua fondazione. La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Ad aprire la giornata gli interventi del sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini e del comandante Francesco Bertoneri.

“Siamo orgogliosi del nostro Corpo di Polizia locale e del lavoro svolto dal comandante Bertoneri – ha detto il sindaco – in questi cinque anni abbiamo chiesto al comando e agli agenti uno sforzo maggiore. Un impegno costante, sette giorni su sette al quale si aggiungono grandi investimenti, da parte dell’amministrazione, in fatto di tecnologia. Tutto questo serve ai nostri concittadini e per la loro tutela. I numeri sono impressionanti e abbiamo raggiunto l’obiettivo di scoprire in poche ore i responsabili di episodi incresciosi e a prevenire molti problemi. Insieme alle altre forze dell’ordine abbiamo raggiunto un alto livello di sicurezza ma nulla va dato per scontato. Dobbiamo anche essere in grado di affrontare i nuovi problemi: tra i più giovani sono sempre molto diffusi alcol e droga. Dobbiamo intervenire in termine di prevenzione, lo stiamo già facendo nelle scuole ma non è sufficiente. Dobbiamo far capire alle nuove generazioni che la vita è un bene prezioso”.

