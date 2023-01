Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Rapallo ha celebrato questa mattina la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. La cerimonia ha avuto inizio con la Messa nell’Oratorio dei Bianchi celebrata dall’arcipretre don Stefano Curotto: presenti gli agenti di polizia locale in uniforme, tanti dei loro ex colleghi oggi in pensione, rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e delle pubbliche assistenze cittadine.

» leggi tutto su www.levantenews.it