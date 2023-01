Retroscena Kiwior: l’arrivo dell’Arsenal e la chiusura in poche ore. Il polacco informato prima dell’Atalanta

Jakub Kiwior si prepara a lasciare lo Spezia un anno e mezzo dopo il suo arrivo in Italia, per la cifra record di 25 milioni (più cinque di bonus) che l’Arsenal pagherà al club di Via Melara. Acquistato nell’estate 2021 dallo Zilina per poco più di due milioni, Kiwior sarà ceduto ad oltre dieci volte tanto, diventando l’operazione in uscita più redditizia della storia del club bianco, che dovrà corrispondere poi circa il 20% dell’incasso allo Zilina, come da accordi presi durante il passaggio in Liguria del polacco.

La cessione all’Arsenal del difensore è stato un fulmine a ciel sereno. La volontà dello Spezia era quella di mantenere in rosa Kiwior almeno fino a giugno, ma l’arrivo dei Gunners ha sparigliato le carte in tavola. L’operazione, si racconta, è stata lampo: qualche giorno fa una delegazione inglese si è messa in contatto con i vertici spezzini, chiedendo informazioni sul calciatore, ambito da diverse big europee. È stato chiesto il prezzo necessario per liberarlo sin da subito e una volta conosciuta la cifra la dirigenza londinese non ha battuto ciglio, trovando in tempi brevissimi l’accordo con lo Spezia. La palla è poi passata al calciatore, o più precisamente all’agente del ragazzo, che non ha faticato a trovare un accordo, con cui il polacco si legherà al club capolista della Premier fino al giugno 2028, con un cospicuo ingaggio. Pronto all’avventura in Inghilterra, Kiwior è stato informato della fase avanzata delle trattative solo nella mattinata di ieri, a poche ore dalla partita dello Spezia contro l’Atalanta, in cui il difensore ha giocato tutti e novanta i minuti, gli ultimi in maglia bianca. Nonostante la notizia della cessione ormai imminente, con grande spirito professionale il polacco è voluto scendere in campo con la sua squadra per l’ultima volta, nonostante i rischi del caso e dimostrando l’attaccamento alla piazza che gli ha permesso di emergere e non si è opposta alla sua necessità di spiccare il volo.

