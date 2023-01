Rissa tra stranieri nell’ex monastero delle Suore dell’Orto a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ di almeno una persona ferita al volto, il bilancio di una rissa tra stranieri avvenuta stamane all’interno del ex monastero delle Suore dell’Orto a Ventimiglia Alta, edificio da anni in stato di abbandono e rifugio di senzatetto e sbandati.

Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato allo scontro, né il numero preciso delle persone coinvolte.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che ha accompagnato il ferito in codice giallo all’ospedale Borea di Sanremo, insieme a una volante del commissariato di polizia di Ventimiglia.

