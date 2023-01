Riva Trigoso: “Impavido, il relitto è su un fondale di 70 metri davanti a Cecina”

Con tutto il merito per i ricercatori che hanno scoperto il relitto, mi pregio comunicarvi che il relitto della torpediniera Impavido della Regia Marina, requisita dalla Krisgmarine e inquadrata con la sigla TA24 è conosciuto da oltre trent’anni e si trova su di un fondale di circa 70 metri a 10 mg a largo di Cecina, dove il 25 aprile 1944 fu silurata dalla sezionaria TA25 ex Ardito, dopo che per un attacco nemico era impossibilitata alla navigazione.

Il relitto spezzato in due tronconi con il più lungo ricoperto di reti da strascico è metà di sub da decenni. Ho fatto consulenza storica proprio ad un gruppo di subacquei che si è immerso su questa nave.

Semmai quella ritrovata e di cui ne date notizia, potrebbe essere proprio la TA 25 ex Ardito, affondata il 14 giugno del 1944 ed ancora non lo localizzato.

In questo momento sto scrivendo a memoria perché non sono a casa e non dispongo dei miei testi.

Spero che il mio chiarimento vi sia di ausilio e ringrazio della Vs. attenzione.

Cordialmente.

***

