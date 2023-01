Sanremo in Fiore, Comune e associazioni concordano: annullare la sfilata dei carri

Sanremo. “A inizio anno l’ufficio Turismo ha provveduto a contattare i comuni solitamente coinvolti nel Corso fiorito per ricevere una preadesione alla partecipazione. A questo primo contatto ha fatto poi seguito la lettera ufficiale, in data 12 gennaio (nel 2019, ultima edizione di “Sanremoinfiore” prima dell’emergenza pandemica, era stata inviata negli stessi giorni), a seguito della quale sono pervenute solo la metà delle adesioni rispetto all’ultima edizione. Da qui la decisione condivisa con le categorie di annullare anche l’edizione 2023″. A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale che oggi ha incontrato le categorie per decidere il da farsi su Sanremo in Fiore, appuntamento tradizionale fermo da tre anni causa Covid.

Stando a quanto comunicato, diversi enti hanno rappresentato difficoltà tecnico-organizzative, confermate poi dagli organi di stampa. Il Comune di Sanremo, che aveva già provveduto a reperire le risorse economiche necessarie, ha dovuto prendere atto della situazione e questo pomeriggio, su iniziativa dell’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, ha riunito a Palazzo Bellevue le associazioni di categoria (presenti Confindustria, Confcommercio, Confeserecenti e Confartigianato, oltre alla associazione di imprese Sanremo On) per illustrare la problematica e concordare i programmi.

