Sarà l’arbitro Sozza a dirigere Spezia-Roma. Al Var Fabbri

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere la sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2022/23 contro la Roma in programma domenica 22 gennaio, alle ore 18:00, sul terreno dello stadio “Alberto Picco”. L’incontro vedrà come assistenti Dario Cecconi della sezione di Empoli e Filippo Bercigli della sezione di Firenze. Quarto Ufficiale sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Al Var Michael Fabbri di Ravenna, Avar Gianluca Manganiello di Pinerolo. Per il fischietto brianzolo ‘ultimo incrocio con gli aquilotti in occasione del derby contro la Sampdoria di settembre. Vinsero gli aquilotti 2-1.

