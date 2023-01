Spezzini che non raccolgono i bisogni del cane: in media una multa a settimana da 200 euro

Non raccogliere le deiezioni degli amici animali comporta una multona da 200 euro e per chi abbandona la vecchia auto la sanzione supera anche i 1.600 euro. Lo sanno bene quelle centinaia spezzini che nel corso del 2022 sono stati stanati a lasciare i bisognini di Fido dove giocano i bimbi, oppure, che hanno abbandonato il vecchio scooter, l’auto o commesso in generale delle violazioni in materia di rifiuti. La media delle multe per chi non ha fatto il proprio dovere con le deiezioni canine è almeno di una alla settimana. Sono tutte competenze specifiche del Nucleo Decoro urbano e tutela animali della Polizia locale spezzina che questa mattina ha celebrato il 185esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia locale.

In merito alla tutela animali, il comandante Bertoneri ha precisato: “Tratta tutte le segnalazioni arrivate dai cittadini (nel 2022 sono state 100, NdR) che comprendono anche le situazioni di maltrattamento e agisce anche su iniziativa quotidiana. In questo caso i sorvegliati speciali sono le aree di sgambatura, piste ciclabili e i parchi dove gli agenti, anche in borghese, accertano che vengano rispettate le regole della convivenza civile a partire dal raccoglimento delle deiezioni dei propri amici a quattro zampe e che questi ultimi siano tenuti regolarmente al guinzaglio”.

