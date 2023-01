Tasse, nel 2023 Imu invariata a Genova: cambia il regolamento sulla scissione del nucleo familiare

Genova. La prossima settimana la commissione Bilancio del Comune di Genova sarà chiamata a vagliare la proposta di giunta, avanzata dall’assessore Pietro Piciocchi, sul tema delle aliquote e detrazioni Imu in vigore nell’anno 2023. La buona notizia, già anticipata in sede di discussione del bilancio, a dicembre, è che la tassa sulla casa resta invariata.

A cambiare, però, sarà – almeno parzialmente – il regolamento per la disciplina dell’Imu. Questo per via di tre sentenze della Corte di Cassazione che avevano stretto le maglie delle detrazioni per i nuclei familiari in cui marito e moglie abbiano ciascuno residenze come prima casa in Comuni diversi. Fino a quelle sentenze entrambi potevano beneficiare delle detrazioni. Da dicembre il Comune di Genova ha fatto scattare migliaia di avvisi di accertamenti nei confronti di altrettanti proprietari.

» leggi tutto su www.genova24.it