Teatro Civico, sold out per “Processo Galileo” e Max Angioni

Si chiude una settimana di sold out per gli spettacoli in cartellone al Teatro Civico della Spezia. Sia lo spettacolo della stagione di prosa (Processo Galileo), sia lo show di Max Angioni (Miracolato) hanno fatto il pienone di spettatori.

“Una settimana di sold out al Teatro Civico, l’ennesima conferma di una stagione di grandissimo successo – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – le persone si stanno riabituando al teatro dopo la pandemia, merito della grande campagna di promozione e dell’elevata qualità degli spettacoli proposti. Grandi soddisfazioni anche per il Teatro Ragazzi i cui spettacoli sono anch’essi quasi già tutti sold out: la cultura del teatro si deve insegnare da piccoli, e da diversi anni abbiamo particolarmente investito su un innalzamento della qualità degli spettacoli rivolti ai più piccoli proprio per investire su quelli che diventeranno i cittadini di domani”.

