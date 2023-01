Genova. Saranno 37 gli eventi in programma per l’undicesima edizione del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, la rassegna cinematografica dedicata a montagna e outdoor che, dal 2013, porta in Italia le migliori produzioni presentate nel corso dell’omonima manifestazione canadese.

Anche quest’anno il Banff farà tappa a Genova mercoledì 1° febbraio presso The Space Cinema Porto Antico alle ore 20.

