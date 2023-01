Turismo, il 2022 per Genova è stato un anno record: superata quota 2 milioni di presenze

Genova. Nel 2022 le presenze di turisti italiani e stranieri in città sono arrivate a 1 milione e 964mila (a questi numeri manca il mese di dicembre non ancora registrato), cioè il 49,1% in più rispetto al 2021, quando le presenze sul territorio erano state 1 milione e 317.288. Un dato che supera quindi i 2 milioni di presenze secondo le proiezioni del Comune di Genova, aggiornate al 31 dicembre 2022, e potrebbe sfiorare i 2,5 milioni, considerando gli appartamenti ammobiliati a uso turistico.

Sono i dati dell’osservatorio turistico regionale presentati questa mattina durante la commissione consiliare alla presenza dell’assessora al Turismo Alessandra Bianchi.

