Verso Benevento-Genoa, la pre-tattica di Gilardino su chi prenderà il posto di Bani e sul modulo

Genova. Genoa in partenza per Benevento. La vittoria con il Venezia nel posticipo di lunedì ha lanciato i rossoblù al secondo posto. Ora la squadra è attesa a una prova di consolidamento della posizione domani alle 14 contro un avversario che è in un momento di difficoltà. Mister Gilardino ne è consapevole e nella conferenza pre-gara dice: “Incontriamo una squadra ferita che è stata raggiunta negli ultimi minuti dell’ultima partita. Una squadra che, visti i risultati, non sta attraversando un ottimo momento ma ha giocatori di qualità. Basti pensare a Ciano e Improta, davanti hanno grande scelta: Forte, Simy o La Gumina, chi giocherà. Il Benevento è una squadra costruita per altre posizioni di classifica”.

Ai suoi Gilardino ha detto: “Ho chiesto di concentarsi sull’atteggiamento, sull’andare là e fare la partita, sulla voglia di sacrificarsi e di lottare sulle seconde palle e, quando avremo in mano in gioco, di proporsi ed essere propositivi”.

