Albissola, prosegue la riqualificazione in località Galaie: installate due nuove opere d’arte

Albissola Marina. Questa mattina sono state inaugurate ad Albissola Marina, in località Galaie, due opere create dal maestro Luigi Canepa e che l’artista ha dato al Comune in comodato gratuito, per essere installate nell’aiuola presso la nuova bretella stradale, all’altezza dell’area sosta camper.

Le due opere, realizzate in terracotta smaltata e intitolate dall’artista rispettivamente “Eolifante 1” e “Eolifante 2”, sono di grande impatto visivo collocate su piedistalli appositamente realizzati dagli operai comunali e con un’altezza di circa 1,60 cm. Sono state create dall’artista presso la Fabbrica Piral nel 2008 ed esposte a Savona nel medesimo anno alla collettiva “Priamar d’Autore” e al “Festival della Maiolica” nell’anno 2010.

