Casa e scuola quante difficoltà. Il Comitato solidarietà immigrati: “Cerchiamo il dialogo con le istituzioni”

Casa e scuola. Due temi di cui si sta discutendo molto nelle ultime settimane e stanno creando non poche preoccupazioni nelle numerose comunità straniere presenti sul territorio. A farsi carico di queste istanze è il Comitato solidarietà immigrati della Spezia che in questa fase sta raccogliendo numerose segnalazioni che si tratti di un tetto sulla testa oppure di un posto in classe.

“Le segnalazioni sono davvero tante – spiegano il presidente Madiaw Ngom e la vice presidente Maria Peralta del Comitato solidarietà immigrati della Spezia -. Molti cittadini hanno il problema della casa non riuscendone ad affittarne una ad esempio e sul tema della scuola molte famiglie hanno i bambini che escono da scuola, alla solita ora, in quartieri molto distanti in città e con difficoltà per spostarsi. Senza dimenticare quelli che arrivano dai ricongiungimenti familiari per i quali il percorso è ancor più delicato. La Spezia è una città accogliente, crediamo nelle istituzioni del territorio e per questo motivo vogliamo instaurare un dialogo per creare un percorso concreto. Ci faremo accompagnare da chi ci assiste ogni giorno e busseremo a tutte le porte”.

