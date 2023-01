La Cestistica prova a ripartire dopo lo stop interno subito contro Matelica nello scorso weekend, ma domenica alle 18 l’aspetta un altro big match contro la terza forza del campionato, Battipaglia, tra l’altro a pari punti con le bianconere a quota 20. Una trasferta lunga e complicata quella che si appresta ad affrontare la squadra spezzina, sia per le ore di viaggio che per la qualità dell’avversario in campo: all’andata fu la Cestistica a spuntarla per cinque punti (68-63), aspetto da tenere a mente in vista della volata playoff in caso di un eventuale arrivo a pari merito. Anche la compagine campana è reduce da una sconfitta con una diretta concorrente: l’O.ME.PS Afora Givova, infatti, è stata superata da Patti 59-53 nell’ultimo turno. Battipaglia che vede la sua produzione offensiva girare attorno al talento di Raffaella Potolicchio, la quale viaggia a 15,6 punti di media a partita, unica giocatrice in doppia cifra. Seguono Seka con 9,3 e Rylichova con 9,1. Rylichova che è anche la miglior rimbalzista con 6,5 palloni di media catturati sotto canestro, con Cutrupi immediatamente dietro con 6,4. La direzione di gara è stata affidata a Marzia Di Tommaso di Pescara e Alessia Quaranta di Pomezia (RM). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra campana.

L’articolo Cestistica spezzina verso il big match contro Battipaglia proviene da Citta della Spezia.

