Confartigianato ‘diploma’ a Beverino 12 addetti ai trattori agricoli

Due giornate di formazione teorica e pratica tutte dedicate alla sicurezza con i trattori agricoli sono state organizzate a Beverino dalla Confartigianato. Nel 2021 infatti in Italia gli incidenti con trattori sono stati 357 di cui 166 mortali. Per questo motivo, su richiesta di alcune aziende artigiane e agricole della bassa Val di Vara l’Associazione della piccola e media impresa ha organizzato un corso per addetto all’utilizzo di trattori e macchinari agricoli. Il Sindaco Marco Cosini ha salutato i partecipanti e ringraziato Confartigianato evidenziando l’utilità della formazione sul territorio. “Sicurezza, acquisizioni di nuove competenze, innovazione: sono le chiavi del successo – ha dichiarato Nicola Carozza, Responsabile categorie Confartigianato – la Val di Vara ha un territorio straordinario, grandi lavoratori, aziende di valore, prodotti di qualità che possono determinare una crescita soprattutto nel settore alimentare, turistico, produttivo”. I partecipanti hanno seguito le lezioni con attenzione interagendo con domande e richieste di approfondimento. “Le principali cause di incidenti stradali con macchine agricole – ha spiegato il docente Roberto D’Avanzo nel corso delle lezioni – sono il ribaltamento del trattore o del rimorchio, il comportamento inadeguato degli utenti, la scarsa visibilità dovuta ad allestimenti con grandi operatrici portate o trainate, l’insufficiente manutenzione del mezzo e la disattenzione dell’operatore agricolo”. Il trattore agricolo è un mezzo funzionale nel territorio campestre della valle che deve infatti essere conosciuta in tutti i suoi rischi e potenzialità. “Per utilizzare il trattore o altra macchina agricola – ha spiegato Eleonora Landi, Ufficio Formazione Confartigianato – è necessaria un’abilitazione specifica dell’operatore che gli consenta di essere adeguatamente formato nelle corrette procedure di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura durante il lavoro. Confartigianato è a disposizione per effettuare in Val di Vara anche altri corsi nel settore sicurezza e attrezzature come previsto dal D.Lgs. 81/08”. Ecco i partecipanti ‘diplomati’: Giovanni Baldini, Gianni Bertolotto, Roberto Contardi, Valerio Delucchi, Andrea Giorgi, Baldassare Guzzardo, Anastasia La Motta, Giancarlo Lotto, Massimo Maggi, Giuseppe Scappazzoni, Luca Scappazzoni, Mario Scappazzoni. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0187 286604-48, o scrivere un’e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

