Lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 18.30 si terrà un incontro con Andrea Orlando deputato Pd, Davide Natale consigliere regionale Pd

Emili Nori vicesegretaria Pd Sarzana e Mario Scampelli, sindaco Calice al Cornoviglio.

“Sarà l’occasione – si legge in una nota – per parlare delle prospettive politiche nella provincia della Spezia tra il capoluogo, la Val di Magra e la Val di Vara e di fare il punto in vista del congresso del Partito Democratico che dovrà eleggere il nuovo segretario”.

