Sono 127 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria, di questi 10 sono in provincia della Spezia a fronte dei 1.907 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei positivi a livello regionale è 7.358, 837 nello Spezzino. Calano a livello regionale le ospedalizzazioni (-1) con 148 persone ricoverate delle quali 2 in Terapia intensiva. Alla Spezia si registrano 2 nuovi ricoveri, per un totale di 19 e le terapie intensive vuote. Quattro i nuovi decessi a livello ligure, nessuna di queste in provincia, per un totale di 5845 vittime da inizio pandemia. Nello Spezzino sono state 702. In Liguria i nuovi guariti sono 178.

L’articolo Due nuovi ricoveri in provincia, vuota la Terapia intensiva proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com