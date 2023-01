Elezioni Sarzana, Pci in corsa con una sua lista

Il Pci pronto a correre con una sua lista alle elezioni amministrative di Sarzana della prossima primavera. “Il Partito comunista italiano – si legge in una nota -, dopo aver affrontato confronti ed interlocuzioni che proseguiranno nei prossimi mesi con chi si rispecchia in certi valori e in una certa idea di città; dopo aver incontrato, anche recentemente, forze politiche ed organizzazioni, almeno apparentemente, a noi vicine ma che, purtroppo, hanno dimostrato, ancora una volta, di non avere intenzione di lavorare nell’ottica della costruzione di un percorso con una chiara connotazione politica e di prospettiva; dopo le dovute riflessioni, forte di esperienze elettorali precedenti; ha deciso di presentare, alle prossime elezioni amministrative, una propria lista marcatamente di sinistra, comunista, antifascista, con una chiara proposta alternativa alle politiche liberali e liberiste del centrodestra e del centrosinistra così come all’ambiguità del Movimento cinque stelle. Una lista per un’idea di città equa e giusta; solidale ed accogliente; femminista ed intergenerazionale; rispettosa dell’ambiente e di ogni diversità. Una lista che rappresenta un percorso, sicuramente, difficile e tortuoso da seguire ma, quanto mai, necessario e gratificante per la ricerca dell’unità comunista e della vera sinistra; per la costruzione di una reale alternativa sociale e politica di cui il nostro elettorato di riferimento e la nostra città, a volte anche inconsciamente, sono, assolutamente, orfani; per la discesa in campo di un partito, di un gruppo di lavoro con una linea politica netta, coerente e trasparente che, a prescindere dal risultato, proseguirà nella sua azione oltre la scadenza elettorale senza “nascondersi” nell’ennesima lista indistinta, da sommatoria, utile giusto il tempo delle elezioni”.

“Da comunisti – si legge ancora -, non crediamo alle posizioni neutrali né alle vie di mezzo: quando si affrontano temi essenziali per la vita di una comunità, in tempi così inediti e complessi, scegliere da che parte stare è fondamentale, fa la differenza se si intende, davvero, cambiare le cose. Il Pci c’è e ci sarà, aperto al confronto sulle problematiche cittadine e alla collaborazione su un programma che vorremmo costruire con i sarzanesi, con chi ha, davvero, a cuore il bene di Sarzana e non ne ha mai dimenticato storia e valori”.

