Franciosi: “Pronti a sostenere Guccinelli, elezioni si possono vincere se Montefiori se ne occupa il meno possibile”

“Pare che l’unico in Italia a non conoscere la posizione del Terzo Polo sia il segretario provinciale del Pd, Jacopo Montefiori, ma questo non stupisce, è a capo di un partito la cui identità e i cui scopi sono massimamente incerti, a Spezia come a Roma, salvo la fattiva volontà di aiutare Peracchini a vincere senza merito le amministrative nel capoluogo la Meloni a conquistare l’Italia”. E’ quanto si legge in una nota di Antonella Franciosi di Italia viva la Spezia che prosegue: “Noi siamo alternativi a populisti e sovranisti di destra e di sinistra e anche ai migliori amici dei Cinque stelle. E sul territorio, a Vezzano come a Arcola, non abbiamo bisogno di chiedere cittadinanza a nessuno, governiamo con le nostre forze su territori di cui conosciamo problemi e risorse in alleanze nate prima che il Pd smarrisse se stesso e Montefiori trovasse un posto in Federazione. Quanto al magnifico pasticcio spezzino è sotto gli occhi di tutti il disastro delle elezioni provinciali che ci consegna l’alleanza disegnata con tanta cura da Montefiori spaccata in fronti ostili”.

“Ma siccome a differenza del Pd il Terzo Polo vuole vincere per governare i territori con proposte serie di crescita e welfare – conclude -, siamo pronti ad un’allenza con il Pd a sostegno di Renzo Guccinelli candidato sindaco a Sarzana. Elezioni che possiamo vincere, se Montefiori fa la grazia di occuparsene il meno possibile”.

