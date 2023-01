Il Bogliasco cala il poker: battuta la Brizz

Bogliasco. Seconda vittoria consecutiva, la quarta in stagione, per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Tra le mura amiche della Vassallo le biancazzurre di Mario Sinatra superano 13-8 la Brizz Acireale al termine di un incontro condotto fin dalle primissime battute di gioco. Successo importante che permette di respingere l’assalto delle siciliane, distanti appena tre punti prima del via, e al contempo di intravedere i confini della zona play-off.

Avanti già al primo assalto grazie alla conclusione di Dorotea Spampinato, le bogliaschine incassano l’immediato pareggio siciliano per poi tornare subito avanti grazie alla doppietta di una scatenata Paola Di Maria. Il quarto iniziale si dimostra però ricco di gol ed emozioni, con la Brizz che per due volte si porta sul meno uno venendo poi prontamente rispedita sul doppio svantaggio dai centri di Anastasia Riccio e Maddalena Paganello.

