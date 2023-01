Imperia al Centro, lavori nel torrente Impero: «L’argine sinistro chiuderà di nuovo»

Imperia. Imperia al Centro, gruppo di minoranza in Comune ritorna a parlare del sottopassaggio dell’argine sinistro e dei lavori nell’alveo del torrente Impero. «Proviamo a fare un ripasso- si legge nel comunicato- l’Amministrazione lo scorso 21 dicembre, a seguito dell’allagamento del sottopassaggio argine sinistro ha dichiarato che era dovuto «a lavori sullo scarico da realizzarsi in alveo del Torrente Impero, in fase di conclusione in queste ore e non ancora terminati dall’impresa nei giorni precedenti a causa delle condizioni meteo avverse». Pochi giorni dopo abbiamo riscontrato (v. foto del 25 dicembre) che effettivamente erano in corso lavori nell’alveo del torrente Impero, consistenti in un carotaggio e parziale demolizione della spalla del ponte, presumibilmente per realizzare lo scarico di cui parlava il comunicato dell’Amministrazione».

