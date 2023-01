Lecce scarico, sconfitto a Verona. Il Napoli passa a Salerno senza pensieri

Un gol per tempo, Depaoli e Lazovic, regalano tre punti fondamentali all’Hellas Verona che si rilancia in classifica, salendo a 12 punti. Una partita equilibrata nel primo tempo e sbloccata nel finale dagli uomini in gialloblù; nella ripresa il Lecce prova a reagire ma i padroni di casa trovano il raddoppio e chiudono la partita. I salentini di Baroni si fermano dunque al Bentegodi e chiudono il girone d’andata a 20 punti.

Nell’altra gara del pomeriggio si giocava il derby Salernitana-Napoli. La squadra di Spalletti all’esame granata dopo una settimana assai turbolenta in quel di Salerno con l’esonero di Nicola e il successivo ripensamento del presidente Iervolino. L’effetto psicologico però non funziona e dopo un primo tempo avaro di occasioni per merito dei granata che non lasciano spazi, gli azzurri prima si vedono annullare un gol a Osimhen per fuorigioco, poi passano nei minuti di recupero con un gran destro di Di Lorenzo, servito alla perfezione da Anguissa. A inizio ripresa subito il raddoppio che taglia le gambe con il solito Osimhen, che segna a porta vuota dopo un palo di Elmas. Napoli sempre più primo è campione d’inverno con la bellezza di 50 punti, la Salernitana continua la sua striscia negativa con due punti nelle ultime sette gare e 18 punti, gli stessi dello Spezia.

