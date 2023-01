Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco vince il derby ligure in casa del Quinto per 4-18 e conclude il girone di andata a punteggio pieno grazie a tredici successi in altrettante gare. Buone indicazioni per i campioni d’Europa attesi martedì dalla super sfida di Champions League in casa del Barceloneta. Poker per il centroboa Hallock, tre reti per Zalanki, Cannella, Presciutti ed Echenique.

