‘Santa’: Miami, nuova gestione affiatata e collaudata

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Importante novità nella vita serale Sammargheritese. Vi è infatti stata la riunione, dopo alcuni anni, tra Loris “Lollo” Donola ed Antonello Bruno, per la gestione del Miami, locale al top per quanto riguarda la movida cittadina. Dopo l’esperienza con il Soleado, Antonello ha infatti deciso di ritornare a formare una collaudatissima coppia di grandi lavoratori, con l’amico Loris.

Auguri ad entrambi, per far sì che il Miami continui ad essere un gettonatissimo locale, tra i più e meno giovani.

