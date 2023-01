Servizio civile Universale con Confcooperative: 17 posti in provincia di Savona, ecco quali

Provincia. Si è aperto il bando 2023 per i volontari in servizio civile universale, c’è tempo fino al prossimo 10 febbraio, alle ore 14, per presentare la domanda: le imprese aderenti a Confcooperative hanno presentato progetti per servizi che vanno dall’infanzia all’adolescenza, dall’accoglienza di stranieri al supporto ad anziani o persone in difficoltà, per un totale di 175 posti in tutta la regione.

In provincia di Savona i posti sono 17, sia nel capoluogo, con Progetto Città, che ad Albenga, Finale Ligure, Boissano ed Alassio: 13 nell’accoglienza ed animazione di bambini ed adolescenti, e 4 nell’accoglienza ed integrazione lavorativa di ragazzi disabili.

