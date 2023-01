Servizio civile Universale con Confcooperative: alla Spezia e provincia 48 posti

Si è aperto il bando 2023 per i volontari in servizio civile universale, c’è tempo fino al prossimo 10 febbraio, alle ore 14, per presentare la domanda: le imprese aderenti a Confcooperative hanno presentato progetti per servizi che vanno dall’infanzia all’adolescenza, dall’accoglienza di stranieri al supporto ad anziani o persone in difficoltà, per un totale di 187 posti in tutta la Liguria

A La Spezia e provincia due progetti, per un totale di 48 posti, entrambi con inizio a fine giugno: per entrambi i progetti è previsto negli ultimi tre mesi un tutoraggio volto all’introduzione del ragazzo nel mondo del lavoro. Per il progetto più numeroso in termini di sedi (7) e volontari (24) basato sulle dipendenze di ogni genere sono disponibili anche dei posti per GMO (giovani minori opportunità) legati a un titolo di studio inferiore al diploma di secondo grado. Le sedi sono nel capoluogo, a Luni, Fivizzano, Sarzana, e in questo progetto c’è anche l’opportunità di lavorare coi minori. Per i volontari che prenderanno servizio a Fivizzano sarà possibile usufruire del pernottamento, dal momento che il paese non è ben servito dai mezzi pubblici. Per il secondo progetto le sedi sono 4 e i volontari richiesti sono 14; è basato sulla disabilità e anche in questo sono disponibili alcuni posti per GMO (giovani minori opportunità) legati a difficoltà economiche; le sedi sono La Spezia e Sarzana: centro diurno residenziale per disabili, centro anziani, con supporto per le pratiche burocratiche, e centro diurno con lo svolgimento di laboratori diversi (informatica, teatro, musica e sport, progetto mare, agricoltura biologica). Per entrambi i progetti i riferimenti sono i numeri 331-6396974 e 0187-25571 e la mail serviziocivilecometa@consorziocometa.org

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com