Ventimiglia, auto contromano in via Cavour: incidente a catena

Ventimiglia. E’ di sei veicoli coinvolti e cinque feriti, in modo fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente avvenuto in tarda mattinata tra Largo Torino e via Cavour, dove un’auto è entrata in contromano per ragioni ancora da chiarire.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e cinque ambulanze, oltre agli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Presenti, di supporto, anche gli uomini del commissariato di polizia di Ventimiglia.

