Ventimiglia, uomo folgorato sul tetto di un treno: ma è un’esercitazione

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi nella notte per un uomo folgorato sul tetto di un treno. E’ l’oggetto dell’esercitazione, coordinata dal commissario straordinario Samuele De Lucia, che si è svolta dalle 10 alle 4 del mattino sulla linea ferroviaria tra Ventimiglia e il confine di stato, nei pressi della galleria di Paglia.

Un’emergenza purtroppo molto realistica in quanto, anche nel recente passato, è capitato di dover intervenire in situazioni analoghe che hanno mietuto vittime tra i migranti, che pur di tentare di superare illegalmente il confine francese, hanno perso la vita folgorati dalla corrente che alimenta i convogli diretti in Francia.

