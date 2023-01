Albiano Magra rinasce con le scuole medie e punta ad attirare i ceparanesi

Il via libera da parte della Regione Toscana era arrivato il 29 dicembre scorso. Per la prima volta nella sua storia Albiano Magra, la più popolosa frazione aullese, avrà le scuole medie inferiori a partire dal prossimo anno scolastico. Entro il 30 gennaio, quindi, le famiglie di Albiano Magra, di Caprigliola, della Bettola e di Stadano, e delle zone limitrofe come Montedivalli di Podenzana, Santo Stefano Magra e Ceparana di Bolano, hanno la possibilità di iscrivere i figli che frequentano l’ultimo anno delle scuole elementari alle nuove scuole medie inferiori di Albiano Magra.

Queste sorgeranno nell’edificio che ospitava le materne e dispongono di un cortile e di aule ampie e luminose, e per il trasporto di ragazze e ragazzi l’amministrazione comunale metterà a disposizione il servizio di scuolabus. L’amministrazione comunale, inoltre, nel percorso politico – istituzionale che ha aperto la strada all’istituzione delle scuole medie inferiori ad Albiano Magra, si è impegnata per mantenere i posti di lavoro dei due istituti scolastici comprensivi, quindi nell’interesse della comunità tutta.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com