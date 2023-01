Allerta gialla valanghe: oggi e domani sull’Appennino

Da Arpal Liguria



Emessa l’allerta valanghe: per oggi domenica 22 gennaio allerta gialla che riguarda il settore Appennino ligure; domani lunedì 23 gennaio, ancora allerta gialla che riguarderà sia il settore Appennino ligure che quello Alpi liguri Sud.

Il meccanismo prevede che, sulla base dei livelli di pericolo previsti nel Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria (individuato dal Dipartimento della Protezione Civile quale Centro di competenza in materia nivologica e valanghiva) con il quale viene effettuato un costante confronto, il CFMI-PC di Arpal emetta i corrispondenti livelli di criticità/allerta valanghe secondo un automatismo concordato fra gli enti coinvolti.

Nel corso della giornata di domani verrà valutato un eventuale prolungamento dell’allerta.

In allegato l’avviso di criticità per valanghe emesso oggi.

