Arenzano, terzo giorno di sciopero alla Bocchiotti per la stabilizzazione di 24 precari

Genova. Terzo giorno consecutivo di sciopero per i lavoratori Professional Solution operanti alla Bocchiotti di Arenzano. I lavoratori insieme ai sindacati sono ancora davanti ai cancelli del sito scioperare e andranno avanti a oltranza fino a quando non verrà accolta la richiesta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di avere garanzie per una vera internalizzazione da parte della società.

“I 24 lavoratori non devono essere sostituti da lavoratori in somministrazione”, dicono i sindacati in una nota unitaria. “Visto il comportamento che la committenza e la Professional hanno messo in atto cercando di dividere i lavoratori, promettendo di tutto e di più, alle organizzazioni sindacali sorge il sospetto di essere di fronte a un comportamento antisindacale che delegittima di proposito, compattezza, unitarietà e lotta”.

