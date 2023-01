Calcio/ Rapallo Santa Maria, altra preziosa vittoria a Quarto

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

I ragazzi di mister Paglia conquistano altri tre punti importanti contro il buon Vecchio Castagna Quarto col punteggio di 3 a 1 su un campo difficile e continuano la loro striscia positiva di risultati .

La gara non si presentava semplice per via di numerose importanti assenze ma la rosa a disposizione di mister Paglia si è dimostrata in tutti gli effettivi molto attrezzata competitiva e quest’oggi chi è sceso in campo lo ha dimostrato .

“Siamo molto contenti per quello che stanno facendo i nostri ragazzi,stanno lavorando molto in settimana e cercano ogni Domenica di portare in partita quello che preparano giorno dopo giorno ,oggi era una gara difficile come le saranno tutte fino alla fine l’obbiettivo ora è quello di prepararsi bene per la prossima gara e cercare di continuare a lavorare con questa intensità e questa concentrazione “commenta il DG Nicola D’Amato “

Nel prossimo turno la PSM Rapallo affronterà in casa al Campo Macera di Rapallo il Priaruggia G.Mora.

