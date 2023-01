“Chi tifa Inter non molla”, la “nord” di San Siro porta a Ventimiglia lo striscione dedicato al piccolo Ryan

Ventimiglia. E’ stato consegnato stasera, nelle mani di papà Simone, lo striscione dedicato al piccolo Ryan esposto lo scorso 4 gennaio dagli ultras della curva nord di San Siro, nel corso della partita Inter-Napoli finita 1 a 0 per i nerazzurri. «Grazie ragazzi per aver pensato e strappato un sorriso al mio campione e per avermi dato lo striscione – ha detto il padre del bimbo, tifoso dell’Inter, ricoverato all’Ospedale Gaslini di Genova dal 19 dicembre scorso con gravissime ferite -. Presto realizzerà il suo sogno di entrare a San Siro da vero protagonista e soprattutto da vero supereroe».

Ad invitare il bimbo a San Siro era stato il campione dell’Inter Francesco Acerbi, che ha registrato anche un video-messaggio per il piccolo.

