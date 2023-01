Da Regione Liguria 1,3 milioni di euro per il Teatro Carlo Felice

Genova. La Regione Liguria stanzia 1,3 milioni di euro a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice per la gestione ordinaria dell’attività del Teatro. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta su proposta del presidente e assessore alla Cultura Giovanni Toti.

“Con questo provvedimento – spiega Toti – Regione Liguria conferma il sostegno al Carlo Felice, una delle realtà lirico sinfoniche più importanti a livello nazionale, ribadendo l’interesse strategico dell’amministrazione regionale per il suo teatro e la centralità di questa istituzione nell’ambito dell’offerta culturale della nostra regione, oltre che elemento di traino e attrattività turistica. Fondi che – aggiunge Toti – vanno ad aggiungersi ai 700mila euro stanziati nei mesi scorsi per sostenere l’offerta culturale del Teatro e contribuire a estenderla il più possibile sul territorio. Un percorso già in essere, che sta portando il Carlo Felice a presentare la sua proposta oltre la sede storica di Genova, come quando, nel novembre scorso, la Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri di Imperia ospitò il concerto dell’Orchestra Opera Carlo Felice, diretta da Federico Maria Sardelli, con musiche di Mozart”.

