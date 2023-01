Difesa forzatamente rivoluzionata, Verde titolare. Per Mou ha solo conferme

Niente Nzola, niente Nikolaou e niente Kiwior, partito per Londra sponda Arsenal. Lo Spezia che si prepara ad affrontare la Roma deve fronteggiare diverse difficoltà, in uno dei momenti migliori della stagione, in cui la squadra ha trovato la via da perseguire. Ma contro Mourinho Gotti sarà costretto ad alcune modifiche.

“Devi cambiare cose che stavano funzionando, dopo aver trovato le tue linee e i tempi di gioco, e non hai il tempo per preparare le cose adeguate”, ha spiegato ieri nella conferenza pre match Gotti, aprendo a cambi forzati. Il primo sarà in attacco, dove al fianco di Gyasi ci sarà Daniele Verde. Reduce da buone indicazioni dalla sfida contro l’Atalanta, Verde avrà spazio sin dall’inizio nonostante il recente rientro dall’infortunio, ma i novanta minuti di Bergamo lasciano spazi ad interrogativi sul minutaggio del 10.

